Informations pratiques

Hirtzfelden

À la découverte de la nappe phréatique

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Objectif sensibiliser les habitants sur les enjeux et les problématiques autour de la ressource en eau.

Objectif sensibiliser les habitants sur les enjeux et les problématiques autour de la ressource en eau mieux la connaître, préserver sa qualité et sa quantité, s’adapter aux futurs changements. 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

Objective: to raise awareness among local residents of the issues and problems surrounding water resources.

L’événement À la découverte de la nappe phréatique Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach