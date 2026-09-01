Informations pratiques

Hirtzfelden

Atelier le jardinage au naturel

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Un cycle de trois soirées pour aborder le jardinage au naturel. Comment concilier la gestion d’un jardin et la préservation de la biodiversité ?

Un cycle de trois soirées pour aborder le jardinage au naturel. Comment concilier la gestion d’un jardin et la préservation de la biodiversité ? Pour adultes.

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rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

A cycle of three evenings to learn about natural gardening. How can we reconcile garden management with the preservation of biodiversity?

L’événement Atelier le jardinage au naturel Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach