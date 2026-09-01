Atelier le jardinage au naturel Hirtzfelden
vendredi 25 septembre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Atelier le jardinage au naturel
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Un cycle de trois soirées pour aborder le jardinage au naturel. Comment concilier la gestion d’un jardin et la préservation de la biodiversité ?
Un cycle de trois soirées pour aborder le jardinage au naturel. Comment concilier la gestion d’un jardin et la préservation de la biodiversité ? Pour adultes.
Séance d’hiver Préparer le jardin pour les beaux jours. Printemps Semis, plantes utiles et auxiliaires
du jardinier. Automne Comment préparer le jardin pour l’hiver ? 0 .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
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English :
A cycle of three evenings to learn about natural gardening. How can we reconcile garden management with the preservation of biodiversity?
L’événement Atelier le jardinage au naturel Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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