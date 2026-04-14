Repair Café, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Repair Café Samedi 18 avril, 10h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne

Jeter ? Pas question ! Apportez vos objets pour apprendre à les réparer avec une équipe de bénévoles réparateurs. konk ar lab repair café

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