Repair Café Place Henri Thébault Mauron

Mauron

Repair Café

Place Henri Thébault Centre Social Eugène Grasland Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Les EPN de Ploërmel Communauté vous proposent un Repair Café un atelier où des bénévoles se rassemblent pour aider les gens à réparer leurs objets cassés (appareils électroménagers, vêtements, ou autres articles).

C’est un concept qui vise à réduire le gaspillage et à promouvoir la réparation d’objets au lieu de les jeter. Les habitants ou les visiteurs peuvent se rencontrer et partager leurs compétences et expériences.

Le Repair Café est une expérience ludique, et gratifiante, pour des réparations qui s’avèrent souvent accessibles.

Accès libre et gratuit. .

Place Henri Thébault Centre Social Eugène Grasland Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 45 61 86 93

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English :

L’événement Repair Café Mauron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande