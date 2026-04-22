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Intervilles et concours de palets Lieu-dit Le Bouée Mauron

Intervilles et concours de palets Lieu-dit Le Bouée Mauron dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Bouée

Adresse : Ferme Bio Cochon

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Mauron

Intervilles et concours de palets

Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Composez vos équipes et affrontez-vous sur le fameux mur de champions ! Ou bien montrez votre adresse au concours de palets, seul ou en doublette !
Programme
9h30 début des Intervilles avec votre mixte (hommes, femmes, enfants)
9h30 concours de palets individuel
14h30 concours de palets en doublette
Soirée dansante.
Restauration et buvette sur place.   .

Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 28 61 46 

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English :

L’événement Intervilles et concours de palets Mauron a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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