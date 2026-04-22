Intervilles et concours de palets Lieu-dit Le Bouée Mauron
Intervilles et concours de palets Lieu-dit Le Bouée Mauron dimanche 14 juin 2026.
Mauron
Intervilles et concours de palets
Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Composez vos équipes et affrontez-vous sur le fameux mur de champions ! Ou bien montrez votre adresse au concours de palets, seul ou en doublette !
Programme
9h30 début des Intervilles avec votre mixte (hommes, femmes, enfants)
9h30 concours de palets individuel
14h30 concours de palets en doublette
Soirée dansante.
Restauration et buvette sur place. .
Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 28 61 46
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English :
L’événement Intervilles et concours de palets Mauron a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande