Intervilles et concours de palets Lieu-dit Le Bouée Mauron

Mauron

Intervilles et concours de palets

Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Composez vos équipes et affrontez-vous sur le fameux mur de champions ! Ou bien montrez votre adresse au concours de palets, seul ou en doublette !

Programme

9h30 début des Intervilles avec votre mixte (hommes, femmes, enfants)

9h30 concours de palets individuel

14h30 concours de palets en doublette

Soirée dansante.

Restauration et buvette sur place. .

Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 28 61 46

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English :

L’événement Intervilles et concours de palets Mauron a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande