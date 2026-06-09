Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Cécile Jardin de Cécile Mauron dimanche 14 juin 2026.

Mauron

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Cécile

Jardin de Cécile 6 Lieu-dit La Gautrais Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Profitez du week-end pour découvrir des jardins près de chez vous et échanger avec des passionnés.

Depuis 4 ans, je transforme mon terrain de 2800 m² en jardin nourricier. Petit à petit, je remplace des plantes ornementales par des plantes potagères, des arbres et arbustes fruitiers.

C’est un jardin qui cherche à accueillir la biodiversité, tout en privilégiant la recup’ et avec un budget limité. Venez partager avec moi le plaisir de jardiner en toute humilité.

De 14h à 18h.

Possibilité d’amener son pique-nique dans certains jardins pour manger sur place.

Vous êtes accueillis dans des espaces privés merci de respecter les indications de stationnement, les lieux et les personnes, prenez garde à bien respecter les jours d’ouverture et les horaires, animaux tenus en laisse svp.

Pour favoriser l’échange et la coopération entre jardiniers et encourager l’adoption et la diffusion de pratiques de jardinage favorables à la santé, notre CPIE anime depuis un an un réseau de jardiniers en Brocéliande, ouvert à tous.tes. .

Jardin de Cécile 6 Lieu-dit La Gautrais Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Cécile Mauron a été mis à jour le 2026-05-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande