Exposition Houses of Imagine et Les P’tits mondes du Raconte’Art. Rue de la Libération Mauron

Exposition Houses of Imagine et Les P’tits mondes du Raconte’Art.

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-14

Découvrez des maisons atypiques en peinture ou sculpture, tout droit sorties de l’imagination de deux artistes et artisans Sébastien Jacqmin et Jean le Raconte’Art.

Voir les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

