Atelier créatif pour enfants place Henri Thébault Mauron

Mauron

Atelier créatif pour enfants

place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

En contrée de Planturlure, on explore le secret des épices, des plantes et des fleurs pour faire naître des couleurs… Viens peindre ton arc-en-ciel naturel ! A 14h. .

place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 07 21 74

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L’événement Atelier créatif pour enfants Mauron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande