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Atelier créatif pour enfants place Henri Thébault Mauron

Atelier créatif pour enfants place Henri Thébault Mauron samedi 30 mai 2026.

Lieu : place Henri Thébault

Adresse : Espace Eugène Grasland

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mauron

Atelier créatif pour enfants

place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 07 21 74 

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English :

L’événement Atelier créatif pour enfants Mauron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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