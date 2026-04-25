Atelier créatif pour enfants place Henri Thébault Mauron
Atelier créatif pour enfants place Henri Thébault Mauron samedi 30 mai 2026.
Mauron
Atelier créatif pour enfants
place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
En contrée de Planturlure, on explore le secret des épices, des plantes et des fleurs pour faire naître des couleurs… Viens peindre ton arc-en-ciel naturel ! A 14h. .
place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 07 21 74
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English :
L’événement Atelier créatif pour enfants Mauron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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