Marche gourmande à la ferme Lieu-dit Le Bouée Mauron
Marche gourmande à la ferme Lieu-dit Le Bouée Mauron samedi 30 mai 2026.
Mauron
Marche gourmande à la ferme
Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A partir de 16h30 partez pour 9, 12 ou 15 km découvrir la campagne mauronnaise agrémentée de pauses gourmandes.
Bio Cochon et le Basket Club Mauronnais organisent l’événement et vous convient au repas du soir suivi d’une soirée disco animée par 6TMd&Cie. .
Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 28 61 46
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L’événement Marche gourmande à la ferme Mauron a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande