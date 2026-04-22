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Marche gourmande à la ferme Lieu-dit Le Bouée Mauron

Marche gourmande à la ferme Lieu-dit Le Bouée Mauron samedi 30 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Bouée

Adresse : Ferme Bio Cochon

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Mauron

Marche gourmande à la ferme

Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

A partir de 16h30 partez pour 9, 12 ou 15 km découvrir la campagne mauronnaise agrémentée de pauses gourmandes.
Bio Cochon et le Basket Club Mauronnais organisent l’événement et vous convient au repas du soir suivi d’une soirée disco animée par 6TMd&Cie.   .

Lieu-dit Le Bouée Ferme Bio Cochon Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 28 61 46 

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English :

L’événement Marche gourmande à la ferme Mauron a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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