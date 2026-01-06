Promenade dans l’exposition de Lozanne – visite commentée, Médiathèque le Cèdre- place de la gare, Mauron

Promenade dans l’exposition de Lozanne – visite commentée Samedi 27 juin, 10h00 Médiathèque le Cèdre- place de la gare Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Architecture des maisons, la pierre de construction couleur ocre à jaune doré- les bâtiments agricoles- les paysages viticoles. Paysage rural patrimonial

Médiathèque le Cèdre- place de la gare Place de la gare Mauron 56430 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « association.bvabo@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675996405 »}]

Les villages du Beaujolais du secteur des pierres dorées cuvages pigeonniers

Marie-France Rochard