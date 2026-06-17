Les nocturnes de Mauron Place Henri Thébault Mauron
Les nocturnes de Mauron Place Henri Thébault Mauron vendredi 10 juillet 2026.
Mauron
Les nocturnes de Mauron
Place Henri Thébault Parvis de la mairie Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
De 19h à 23h30, passez un moment convivial avec Les Cadets de Mauron, Philippe Ménard et le Bagadig de Ploërmel.
Buvette et restauration sur place. .
Place Henri Thébault Parvis de la mairie Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24
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English :
L’événement Les nocturnes de Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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