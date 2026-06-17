Les nocturnes de Mauron Place Henri Thébault Mauron

Mauron

Les nocturnes de Mauron

Place Henri Thébault Parvis de la mairie Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

De 19h à 23h30, passez un moment convivial avec Tchick y tchik et Moulineuf événement.

Buvette et restauration sur place. .

Place Henri Thébault Parvis de la mairie Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24

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English :

L’événement Les nocturnes de Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande