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Les nocturnes de Mauron Place Henri Thébault Mauron

Les nocturnes de Mauron Place Henri Thébault Mauron vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place Henri Thébault

Adresse : Parvis de la mairie

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mauron

Les nocturnes de Mauron

Place Henri Thébault Parvis de la mairie Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :
2026-08-07

De 19h à 23h30, passez un moment convivial avec Tchick y tchik et Moulineuf événement.
Buvette et restauration sur place.   .

Place Henri Thébault Parvis de la mairie Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24 

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English :

L’événement Les nocturnes de Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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