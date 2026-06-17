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Vide-grenier Centre culturel Moronoë Mauron

Vide-grenier Centre culturel Moronoë Mauron dimanche 2 août 2026.

Lieu : Centre culturel Moronoë

Adresse : Allée de Newmarket

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mauron

Vide-grenier

Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

L’association MAM en fête organise son vide-grenier à Mauron !
Buvette et restauration sur place, pêche à la ligne,… Entrée gratuite pour les visiteurs. Dès 9h.   .

Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 71 32 89 44 

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English :

L’événement Vide-grenier Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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