Vide-grenier Centre culturel Moronoë Mauron

Mauron

Vide-grenier

Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

L’association MAM en fête organise son vide-grenier à Mauron !

Buvette et restauration sur place, pêche à la ligne,… Entrée gratuite pour les visiteurs. Dès 9h. .

Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 71 32 89 44

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English :

L’événement Vide-grenier Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande