Vide-grenier Centre culturel Moronoë Mauron
Vide-grenier Centre culturel Moronoë Mauron dimanche 2 août 2026.
Mauron
Vide-grenier
Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
L’association MAM en fête organise son vide-grenier à Mauron !
Buvette et restauration sur place, pêche à la ligne,… Entrée gratuite pour les visiteurs. Dès 9h. .
Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 71 32 89 44
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English :
L’événement Vide-grenier Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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