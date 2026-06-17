Les nocturnes de Mauron Mauron
Les nocturnes de Mauron Mauron vendredi 24 juillet 2026.
Mauron
Les nocturnes de Mauron
Les Halles Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
De 19h à 23h30, passez un moment convivial avec Initiales A.S. Tribute A.Souchon et Art’Rose.
Buvette et restauration sur place. .
Les Halles Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24
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English :
L’événement Les nocturnes de Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande