Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque Médiathèque Mauron
Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque Médiathèque Mauron mercredi 22 juillet 2026.
Mauron
Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque
Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La médiathèque Il était une fois invite les enfants à une lecture animée le mercredi matin, suivie d’un atelier manuel l’après-midi travaux manuels, jeux de société, puzzle collaboratif…
A 10h30 la lecture / 14h l’atelier. .
Médiathèque 2 Rue de la Libération Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99
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English :
L’événement Un été à lire, jouer et créer… avec la médiathèque Mauron a été mis à jour le 2026-06-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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