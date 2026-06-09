Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin du Grand Valet lieu-dit le Grand Valet Mauron dimanche 14 juin 2026.

Mauron

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin du Grand Valet

lieu-dit le Grand Valet Jardin du Grand Valet Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Profitez du week-end pour découvrir des jardins près de chez vous et échanger avec des passionnés.

Vous avez un terrain exposé aux vents, et/ou en pente, composé d’une terre compacte, argilo-limoneuse, voire rocailleuse et vous souhaitez apprendre de nos erreurs ? Bienvenue à vous ! Ici, nous avons cultivé la patience pour

apprivoiser notre lieu d’un hectare, et enfin apprécier la diversité d’espaces qu’il avait à offrir création d’un potager grâce à la plantation de haies vivantes, apports de compost et de brf, installation de variétés perpétuelles, collaboration avec nos animaux (pré verger), terrassement par les ressources du site (pierres et bois), gestion d’une parcelle boisée en auto consommation…utilisation de l’eau de pluie depuis la toiture en passant par sa consommation domestique, puis son traitement/réutilisation au jardin.

De 14h à 18h.

Possibilité d’amener son pique-nique dans certains jardins pour manger sur place.

Vous êtes accueillis dans des espaces privés merci de respecter les indications de stationnement, les lieux et les personnes, prenez garde à bien respecter les jours d’ouverture et les horaires, animaux tenus en laisse svp.

Pour favoriser l’échange et la coopération entre jardiniers et encourager l’adoption et la diffusion de pratiques de jardinage favorables à la santé, notre CPIE anime depuis un an un réseau de jardiniers en Brocéliande, ouvert à tous.tes. .

lieu-dit le Grand Valet Jardin du Grand Valet Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin du Grand Valet Mauron a été mis à jour le 2026-05-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande