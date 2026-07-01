Repair Café, Micro-Folie, Le Pouliguen
mardi 29 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Repair Café Mardi 29 septembre, 17h00 Micro-Folie Loire-Atlantique
– Adulte: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T17:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T17:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…
Sans réservation.
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…
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Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie… Sans réservation. Habitat Loisirs
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