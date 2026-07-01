UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Pouliguen

Repair Café, Micro-Folie, Le Pouliguen

mardi 29 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen

Repair Café, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie
Adresse
44510 Le Pouliguen
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif
- Adulte: 0

Repair Café Mardi 29 septembre, 17h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

– Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T17:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T17:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:30:00+02:00

Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…

Sans réservation.

 

Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie…

Micro-Folie 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 21 43 64 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafepresquile.fr/ »}]
Ateliers collaboratifs de réparation d’objets du quotidien : électroménager, outillage, jouets, décoration, horlogerie… Sans réservation. Habitat Loisirs

À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)