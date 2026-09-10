REPAIR CAFE NANTES ERDRE, Pôle associatif Séverine, Nantes
mardi 15 septembre 2026 · Pôle associatif Séverine · Nantes
Informations pratiques
REPAIR CAFE NANTES ERDRE Mardi 15 septembre, 18h30 Pôle associatif Séverine Loire-Atlantique
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
La prochaine session aura lieu au Pôle Associatif SEVERINE ( anciennement école maternelle du Coudray )
le MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 de 18 h 30 à 21 h 00.
2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
Arrêt de bus C6 COUDRAY à côté
Pôle associatif Séverine 2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}]
Luttons contre l’obsolescence programméee !! Une seule question : mon objet est-il réparable ?
REPAIR CAFE NANTES ERDRE
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