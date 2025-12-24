Repair’ café SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Repair’ café SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 10:30:00

fin : 2026-01-03 13:00:00

Date(s) :

2026-01-03

On vous apprend à (tout) réparer ! Venez avec vos objets défectueux !

Venez découvrir que vos objets peuvent, à condition qu’on les aide un peu, durer dans le temps.

Nos super bénévoles réparateurs vous accueillent pour réparer ou vous apprendre à réparer !

Sur place, on vous apprend à réparer

-votre petit électro ménager

-vos vélos

-vos ordis trop vieux ou qui rament

-vos vêtements décousus ou troués

et tout un tas d’autres trucs dont on ne peut pas faire la liste complète mais qu’on aura grand plaisir à voir fonctionner à nouveau !

Participation libre. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

We’ll teach you how to repair (everything)! Come along with your defective items!

