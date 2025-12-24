Repair’ café SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Repair’ café SOFA, Z.I. des Relandières nord Le Cellier samedi 3 janvier 2026.
Repair’ café SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
On vous apprend à (tout) réparer ! Venez avec vos objets défectueux !
Venez découvrir que vos objets peuvent, à condition qu’on les aide un peu, durer dans le temps.
Nos super bénévoles réparateurs vous accueillent pour réparer ou vous apprendre à réparer !
Sur place, on vous apprend à réparer
-votre petit électro ménager
-vos vélos
-vos ordis trop vieux ou qui rament
-vos vêtements décousus ou troués
et tout un tas d’autres trucs dont on ne peut pas faire la liste complète mais qu’on aura grand plaisir à voir fonctionner à nouveau !
Participation libre. .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
English :
We’ll teach you how to repair (everything)! Come along with your defective items!
