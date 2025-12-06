Soirée ciné-Nimona SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier
Soirée ciné-Nimona SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 5 juin 2026.
Le Cellier
Soirée ciné-Nimona SOFA
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Tombez sous le charme d’une jeune fille rebelle et pleine de surprises au coeur d’une touchante aventure ! Un film haut en humour, chevalerie et métamophorse.
Food truck sur place. .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
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English :
Fall under the spell of a rebellious young girl full of surprises in the midst of a touching adventure! A film full of humor, chivalry and metamorphosis.
L’événement Soirée ciné-Nimona SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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