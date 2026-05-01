Répar’Café La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Répar’Café La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles vendredi 15 mai 2026.
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Répar’Café
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 13:00:00
fin : 2026-05-15 16:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Apportez vos objets abîmés et, avec l’aide des bénévoles, donnez leur une seconde vie ! (petits meubles, électroménager, vélos, jouets, vaisselle, outils de jardinage, etc). .
La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69
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English : Répar’Café
L’événement Répar’Café Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin