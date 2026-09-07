Répar’Lab’, Médiathèque Intercommunale de Sablé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Répar’Lab’ Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale de Sablé-sur-Sarthe Sarthe

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Ramenez un objet cassé ou un vêtement abîmé et trouvons-lui une seconde vie grâce à la découpe laser, l’impresse 3D, la broderie, etc.

En partenariat avec Le Dépanne Café d’Alpha Sablé

Médiathèque Intercommunale de Sablé-sur-Sarthe 16 Rue Saint Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 0243625090

Biblis en folie 2026

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