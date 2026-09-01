AGENDA · Romans-sur-Isère
Repas à thème Belgique Spécial séniors rue Descartes Romans-sur-Isère
mardi 15 septembre 2026 · rue Descartes · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Repas à thème Belgique Spécial séniors
rue Descartes Villa Boréa Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 12:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
La Villa Boréa organise un repas sur le thème de la Belgique.
.
rue Descartes Villa Boréa Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Villa Bor%E9a is hosting a Belgian-themed dinner.
L’événement Repas à thème Belgique Spécial séniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 12 septembre 2026