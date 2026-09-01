UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romans-sur-Isère

Repas à thème Belgique Spécial séniors rue Descartes Romans-sur-Isère

mardi 15 septembre 2026 · rue Descartes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
rue Descartes
Adresse
Villa Boréa
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
13 13 13

Romans-sur-Isère

Repas à thème Belgique Spécial séniors

rue Descartes Villa Boréa Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 12:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

La Villa Boréa organise un repas sur le thème de la Belgique.
  .

rue Descartes Villa Boréa Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Villa Bor%E9a is hosting a Belgian-themed dinner.

L’événement Repas à thème Belgique Spécial séniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)