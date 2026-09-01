Repas à thème Belgique Spécial séniors rue Descartes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Repas à thème Belgique Spécial séniors

rue Descartes Villa Boréa Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 12:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

La Villa Boréa organise un repas sur le thème de la Belgique.

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rue Descartes Villa Boréa Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 37 26

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English :

Villa Bor%E9a is hosting a Belgian-themed dinner.

L’événement Repas à thème Belgique Spécial séniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme