Repas animé Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Repas animé Meulles

Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Repas animé organisé par l’association du plateau le samedi 26 septembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Meulles.

Repas animé organisé par l’association du plateau le samedi 26 septembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Meulles.

Venez clôturer la période estivale dans la joie et la bonne humeur autour d’un bon repas et d’une animation !

25€ par adulte Boissons en supplément. .

Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 6 12 16 25 85

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English : Repas animé Meulles

A social dinner organised by the Plateau Association on Saturday 26 September from 7.30 pm at the Meulles village hall.

L’événement Repas animé Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme