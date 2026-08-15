Repas animé Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge
samedi 26 septembre 2026 · Meulles · Livarot-Pays-d'Auge
Informations pratiques
Livarot-Pays-d’Auge
Repas animé Meulles
Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Repas animé organisé par l’association du plateau le samedi 26 septembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Meulles.
Repas animé organisé par l’association du plateau le samedi 26 septembre à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Meulles.
Venez clôturer la période estivale dans la joie et la bonne humeur autour d’un bon repas et d’une animation !
25€ par adulte Boissons en supplément. .
Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie +33 6 12 16 25 85
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English : Repas animé Meulles
A social dinner organised by the Plateau Association on Saturday 26 September from 7.30 pm at the Meulles village hall.
L’événement Repas animé Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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