Repas avec animation Valognes
samedi 26 septembre 2026 · Valognes
Informations pratiques
Valognes
Repas avec animation
Salle du Château Valognes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La rentrée est là… et il est déjà temps de penser à notre belle soirée de solidarité !
L’association Les Enfants de Kara organise son repas annuel le samedi 26 septembre prochain à 20h salle du Château à Valognes.
Pour animer cette soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Les Vieux Frères (Humour, Rythme, Poésie, Chantons ensemble).
Le prix du repas est fixé à 19 euros (gratuit pour les moins de 10 ans).
Les bénéfices viendront en aide au Foyer Pierre du Pauvre à Kara (Togo).
Ce foyer accueille des enfants déshérités et orphelins et joue également un rôle social auprès de la population locale.
N’hésitez pas à venir partager avec nous ce moment de convivialité, de musique et de solidarité ! .
Salle du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 76 59 88 19 francphi@wanadoo.fr
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English : Repas avec animation
L’événement Repas avec animation Valognes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Le Val de Saire
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