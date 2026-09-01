Informations pratiques

Valognes

Repas avec animation

Salle du Château Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La rentrée est là… et il est déjà temps de penser à notre belle soirée de solidarité !

L’association Les Enfants de Kara organise son repas annuel le samedi 26 septembre prochain à 20h salle du Château à Valognes.

Pour animer cette soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Les Vieux Frères (Humour, Rythme, Poésie, Chantons ensemble).

Le prix du repas est fixé à 19 euros (gratuit pour les moins de 10 ans).

Les bénéfices viendront en aide au Foyer Pierre du Pauvre à Kara (Togo).

Ce foyer accueille des enfants déshérités et orphelins et joue également un rôle social auprès de la population locale.

N’hésitez pas à venir partager avec nous ce moment de convivialité, de musique et de solidarité ! .

Salle du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 76 59 88 19 francphi@wanadoo.fr

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English : Repas avec animation

L’événement Repas avec animation Valognes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Le Val de Saire