Informations pratiques

Saint-Moré

Repas cabaret

Sous le chapiteau de La Jarrie Lac Sauvin Saint-Moré Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion des 30 ans de l’association La Mare, participez au repas cabaret sur fond de magie, jonglerie, close-up, acrobaties et mentalisme. Places limitées à 100 personnes. Inscription indispensable avant le 24 juillet. Parking entre le 5 et 7 route de Montillot. .

Sous le chapiteau de La Jarrie Lac Sauvin Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 52 65 45 boutinolivier1@gmail.com

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English : Repas cabaret

L’événement Repas cabaret Saint-Moré a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay