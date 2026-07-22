Repas cabaret Saint-Moré
samedi 1 août 2026 · Saint-Moré
Informations pratiques
Saint-Moré
Repas cabaret
Sous le chapiteau de La Jarrie Lac Sauvin Saint-Moré Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
À l’occasion des 30 ans de l’association La Mare, participez au repas cabaret sur fond de magie, jonglerie, close-up, acrobaties et mentalisme. Places limitées à 100 personnes. Inscription indispensable avant le 24 juillet. Parking entre le 5 et 7 route de Montillot. .
Sous le chapiteau de La Jarrie Lac Sauvin Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 52 65 45 boutinolivier1@gmail.com
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English : Repas cabaret
L’événement Repas cabaret Saint-Moré a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay