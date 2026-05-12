Concert Festivallon YADICONE BASSENE L’AUGUSTE Saint-Moré
Concert Festivallon YADICONE BASSENE L’AUGUSTE Saint-Moré mardi 25 août 2026.
Saint-Moré
Concert Festivallon YADICONE BASSENE
L’AUGUSTE 2 Place de la Mairie Saint-Moré Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 23:59:00
Date(s) :
2026-08-25
La chanteuse Yadicone Bassène et le guitariste Raphaël Bérésina se sont rencontrés lors d’une
jam session de la scène Bordelaise. Dès les premières notes leur duo est apparu comme une
évidence. C’est ainsi qu’est né Chill. Ensemble, ils interprètent librement un large répertoire de
standards du jazz et de la soul distillant une atmosphère singulière que l’on retrouve dans leurs
compositions qu’ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre.
Retrouvez-les à L’AUGUSTE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre. .
L’AUGUSTE 2 Place de la Mairie Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 43 98
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English : Concert Festivallon YADICONE BASSENE
L’événement Concert Festivallon YADICONE BASSENE Saint-Moré a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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