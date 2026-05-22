Visite Guidée le camp gallo-romain de Cora, histoire et biodiversité null R19 Saint-Moré

Saint-Moré

Visite Guidée le camp gallo-romain de Cora, histoire et biodiversité

null R19 Camp de Cora Saint-Moré Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:45:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, découvrez le Camp de Cora à Saint-Moré sous ses aspects historique et naturel. L’association Cora Patrimoine vous emmène visiter ce site gallo-romain inclus dans une zone classée Natura 2000. Sa remarquable fortification gallo-romaine du IVe siècle, dominant la vallée de la Cure est classée Monument Historique. Cette visite guidée vous plongera dans l’histoire et la diversité naturelle du site, de la Via Agrippa aux vestiges du rempart antique, au cœur d’un patrimoine exceptionnel en cours de redécouverte. La visite sera menée par Patrick Pautrat, vice-président de Cora Patrimoine et Romain Lahaye de la Fourmi Vagabonde. Rendez-vous dès 9h45 sur le parking du Camp de Cora. .

null R19 Camp de Cora Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 72 84 79

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English : Visite Guidée le camp gallo-romain de Cora, histoire et biodiversité

L’événement Visite Guidée le camp gallo-romain de Cora, histoire et biodiversité Saint-Moré a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)