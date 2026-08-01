Informations pratiques

Quins

Repas champêtre à Saint-Clair de Verdun

Chapelle Saint Clair de Verdun Quins Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

De 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’association Saint-Clair de Verdun organise sont traditionnel repas champêtre sur le site de Verdun.

Au menu des entrées apéritives, paella, fromage, gâteau à la broche, vin et café compris. Le même jour, dans la chapelle vous pourrez découvrir l’exposition d’Olga Astorg, diplômée de l’académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg (ouverte de 10h à 19h).

En cas d’intempéries, replis à la salle des fêtes. 8 .

Chapelle Saint Clair de Verdun Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 07 18 45 24

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English :

The Saint-Clair de Verdun Association is organizing its traditional picnic at the Verdun site.

L’événement Repas champêtre à Saint-Clair de Verdun Quins a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)