Repas champêtre à Saint-Clair de Verdun Quins
dimanche 16 août 2026 · Quins
Informations pratiques
Quins
Repas champêtre à Saint-Clair de Verdun
Chapelle Saint Clair de Verdun Quins Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
De 6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’association Saint-Clair de Verdun organise sont traditionnel repas champêtre sur le site de Verdun.
Au menu des entrées apéritives, paella, fromage, gâteau à la broche, vin et café compris. Le même jour, dans la chapelle vous pourrez découvrir l’exposition d’Olga Astorg, diplômée de l’académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg (ouverte de 10h à 19h).
En cas d’intempéries, replis à la salle des fêtes. 8 .
Chapelle Saint Clair de Verdun Quins 12800 Aveyron Occitanie +33 6 07 18 45 24
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English :
The Saint-Clair de Verdun Association is organizing its traditional picnic at the Verdun site.
L’événement Repas champêtre à Saint-Clair de Verdun Quins a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)