Repas champêtre et pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais
Repas champêtre et pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 13 juin 2026.
Saint-Christophe-en-Bourbonnais
Repas champêtre et pétanque
La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Repas champêtre et pétanque
Organisé par Club de l’amitié
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La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 36 44
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English :
Country-style meal and pétanque
Organized by Club de l’amitié
L’événement Repas champêtre et pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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