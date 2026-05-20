Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Repas champêtre et pétanque

La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Repas champêtre et pétanque

Organisé par Club de l’amitié

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La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 36 44

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English :

Country-style meal and pétanque

Organized by Club de l’amitié

L’événement Repas champêtre et pétanque Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse