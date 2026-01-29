Repas Concert au restaurant Chez Fanny Route de Maillé Maillezais
Repas Concert au restaurant Chez Fanny Route de Maillé Maillezais samedi 4 avril 2026.
Route de Maillé Le Moulin du Coteau Maillezais Vendée
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-10-03
2026-04-04 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03
Concerts dans un restaurant de plein air (couvert)
Repas Concert Chez Fanny
04/04 MP’Duo Variétés
18/04 Christophe Courtin DJ Généraliste
02/05 Christophe Dabin Accordéon Bal musette
16/05 Jean-Charles Gréau Crooner, musiques internationales
23/05 OJM Reggae, calypso, musiques africaines
06/06 Christophe Dabin Accordéon Bal musette
20/06 Christophe Courtin DJ Généraliste
04/07 Variety Show Crooner, musiques internationales
11/07 Jean-Charles Gréau Crooner, musiques internationales
18/07 OJM Reggae, calypso, musiques africaines
25/07 Bola Akoustic Jazz, bossa nova, musiques capverdiennes
Repas et concert Menu unique à 25€ (hors boissons)
Accueil à partir de 20 heures Repas servi à partir de 21h.
Chez Fanny est un restaurant de plein air avec un préau, et des tables sous tipis et dans les mines.
Sur réservation ! .
Route de Maillé Le Moulin du Coteau Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 7 84 43 32 59
English :
Concerts in an open-air restaurant (covered)
