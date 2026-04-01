Najac

Repas + Concert Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Au programme un repas et concerts !

Concert MEZRAB musique Turque

Maksoud, au saz et chant, élève du maître Talip Özkan, s’est nourri plusieurs années en Turquie du répertoire des bardes Ashik, véritable tradition rurbaine allant du profane au mystique.

Vladimir, au Oud, est diplômé du conservatoire supérieur de Rotterdam en musique Ottomane sous la direction artistique de Kudsi Erguner.

Repas CANTINE salade de penne aux tomates séchées olives feta basilic pignons roquette, miam miam 4 euros .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

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English :

On the program: a meal and concerts!

L’événement Repas + Concert Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)