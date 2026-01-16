Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe

Repas dansant à Saint-Estèphe

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Le Comité des fêtes de Saint-Estèphe organise un repas dansant à la salle des fêtes.

L’ambiance musicale sera assurée Alain Michel, et son orchestre, en présence des taxi-danseurs d’Aquitaine.

Au menu Apéritif ; garbure landaise ; filet de perche au blanc de poireau ; osso bucco de veau et sa garniture ; Vaucluse aux poires ; café, vin rosé et rouge.

A partir de 14h30, un thé dansant vous est proposé, avec pâtisserie et boisson.

Sur inscription. Le règlement sera demandé à la réservation. .

Salle des Fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 27 29 91

