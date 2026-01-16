Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe
Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe dimanche 22 février 2026.
Repas dansant à Saint-Estèphe
Salle des Fêtes Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des fêtes de Saint-Estèphe organise un repas dansant à la salle des fêtes.
L’ambiance musicale sera assurée Alain Michel, et son orchestre, en présence des taxi-danseurs d’Aquitaine.
Au menu Apéritif ; garbure landaise ; filet de perche au blanc de poireau ; osso bucco de veau et sa garniture ; Vaucluse aux poires ; café, vin rosé et rouge.
A partir de 14h30, un thé dansant vous est proposé, avec pâtisserie et boisson.
Sur inscription. Le règlement sera demandé à la réservation. .
Salle des Fêtes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 27 29 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Médoc-Vignoble