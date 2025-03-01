Les Lotos des Cabaniers du Médoc Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe
Les Lotos des Cabaniers du Médoc Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe samedi 1 mars 2025.
Les Lotos des Cabaniers du Médoc
Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-03-01
fin : 2025-03-01
Date(s) :
2025-03-01 2025-06-07 2025-10-11 2025-12-06
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Lotos organisés par l’association des Cabaniers du Médoc. De nombreux lots sont à gagner !
Possibilité de réserver.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 21 25 35 lescabaniersdumedoc@gmail.com
English : Les Lotos des Cabaniers du Médoc
German : Les Lotos des Cabaniers du Médoc
Italiano :
Espanol : Les Lotos des Cabaniers du Médoc
L’événement Les Lotos des Cabaniers du Médoc Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Médoc-Vignoble