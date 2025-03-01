Les Lotos des Cabaniers du Médoc Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe

Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde

2025-03-01 2025-06-07 2025-10-11 2025-12-06

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Lotos organisés par l’association des Cabaniers du Médoc. De nombreux lots sont à gagner !

Possibilité de réserver.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 21 25 35 lescabaniersdumedoc@gmail.com

