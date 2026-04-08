Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan Place du Breuil Saugues

Saugues

Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan

Place du Breuil Ancien Gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Infos à venir

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Place du Breuil Ancien Gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ocgevaudan@gmail.com

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News to come

L’événement Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier