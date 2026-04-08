Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan Place du Breuil Saugues

Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan Place du Breuil Saugues samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place du Breuil

Adresse : Ancien Gymnase

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Saugues

Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan

Place du Breuil Ancien Gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Infos à venir
  .

Place du Breuil Ancien Gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   ocgevaudan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

News to come

L’événement Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)