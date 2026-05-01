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Film WALTER LAPIN ESPACE MULTIMEDIA Saugues

Film WALTER LAPIN ESPACE MULTIMEDIA Saugues samedi 9 mai 2026.

Lieu : ESPACE MULTIMEDIA

Adresse : 1 rue Louis Amargier

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 5 5 5 Pour les moins de 14 ans.

Saugues

Film WALTER LAPIN

ESPACE MULTIMEDIA 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les moins de 14 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Animation, Famille (2026) de Caroline Origer.
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ESPACE MULTIMEDIA 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   cine-margeride@mailo.com

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English :

Animation, Family (2026) by Caroline Origer.

L’événement Film WALTER LAPIN Saugues a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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