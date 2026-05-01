Film WALTER LAPIN ESPACE MULTIMEDIA Saugues
Film WALTER LAPIN ESPACE MULTIMEDIA Saugues samedi 9 mai 2026.
Saugues
Film WALTER LAPIN
ESPACE MULTIMEDIA 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pour les moins de 14 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Animation, Famille (2026) de Caroline Origer.
.
ESPACE MULTIMEDIA 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation, Family (2026) by Caroline Origer.
L’événement Film WALTER LAPIN Saugues a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)
- Rando et VTT Saugues 8 mai 2026
- Les Beaux Dégats Saugues 9 mai 2026
- Repas dansant de l’Oval Club Gévaudan Place du Breuil Saugues 9 mai 2026
- Film CEUX QUI COMPTENT Espace Multimédia Saugues 23 mai 2026
- Fête mondiale du jeu Place du 11 novembre Saugues 29 mai 2026