Rando et VTT Saugues
Rando et VTT Saugues vendredi 8 mai 2026.
Saugues
Rando et VTT
Le bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Rando et VTT avec l’APE école Emma Roussel
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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 17 36 95 ape.saugues@gmail.com
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English :
Hiking and mountain biking with APE Emma Roussel school
L’événement Rando et VTT Saugues a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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