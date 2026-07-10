Repas dansant des noces d’or et de diamants Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Repas dansant des noces d’or et de diamants

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 12:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Repas dansant animé par un orchestre

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Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10

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English : Gold and Diamond Wedding Dinner Dance

Dinner dance featuring a live band

L’événement Repas dansant des noces d’or et de diamants Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes