Repas dansant des noces d’or et de diamants Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 23 octobre 2026 · Le Chai · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Repas dansant des noces d’or et de diamants
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 12:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Repas dansant animé par un orchestre
.
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10
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English : Gold and Diamond Wedding Dinner Dance
Dinner dance featuring a live band
L’événement Repas dansant des noces d’or et de diamants Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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