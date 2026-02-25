Repas dansant Salle JL Caron Revin

Repas dansant

Attention, ça va swinguer dans les assiettes autant que sur la piste !Au programme Apéro pour se mettre en jambes. Couscous pour prendre des forces. Dessert pour la touche sucrée et café pour tenir jusqu’au bout de la nuit. Venez pour le couscous Restez pour l’ambiance Et repartez avec le sourire.. Tarif 30 €Pensez à réserver.

Salle JL Caron 75 quai Edgard Quinet Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 62 79 17 73

On the program: Aperitif to get you going. Couscous to build up your strength. Dessert for a sweet touch, and coffee to keep you going all night. Come for the couscous, stay for the atmosphere and leave with a smile… Price: 30 euros.

