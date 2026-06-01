Châlus

Repas de la chasse

Salle de Lageyrat Châlus Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association de chasse organise son repas annuel le dimanche 28 juin à partir de 12h à la salle de Lageyrat. Réservation obligatoire au 06 86 97 03 93 ou au 06 70 43 60 55. Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas. .

Salle de Lageyrat Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 97 03 93

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English : Repas de la chasse

L’événement Repas de la chasse Châlus a été mis à jour le 2026-06-17 par Terres de Limousin