Repas de la fraternité Ribeauvillé
dimanche 15 novembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Repas de la fraternité
10 Grand Rue de l’Eglise Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15 11:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Participez à ce repas convivial et solidaire ouvert à tous
Organisé deux fois par an, le repas de la Fraternité a pour particularité d’accepter tout public. En effet, ne participent pas seulement celles et ceux qui paient, mais aussi, les personnes qui ne peuvent, faute de moyens, en débourser le prix. Ainsi, environ 20 % des consommateurs bénéficient chaque fois d’un repas chaud, entièrement payé par l’ensemble des convives, le but premier de la Conférence n’étant pas de faire de l’argent mais de créer une rencontre conviviale.
Comme d’habitude, l’apéritif (sans alcool) et le café seront offerts. Plus d’informations sur le menu à venir.
Celles et ceux qui ne peuvent pas payer sont les bienvenus, les personnes qui ont du mal à se déplacer seront cherchées sur demande. .
10 Grand Rue de l’Eglise Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 68 57 dussourt.francois@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for this convivial meal open to all
L’événement Repas de la fraternité Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Ribeauvillé (Haut-Rhin)
- Exposition Histoire des ménétriers et du Pfifferdaj Ribeauvillé 12 septembre 2026
- Pèlerinage du Dusenbach Ribeauvillé 13 septembre 2026
- Concours Jumping des vendanges Ribeauvillé 17 septembre 2026
- Journées du patrimoine Ribeauvillé 19 septembre 2026
- Bourse aux vêtements enfants Jardin de ville Ribeauvillé 19 septembre 2026