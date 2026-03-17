Informations pratiques

Ribeauvillé

Repas de la fraternité

10 Grand Rue de l’Eglise Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 11:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Participez à ce repas convivial et solidaire ouvert à tous

Organisé deux fois par an, le repas de la Fraternité a pour particularité d’accepter tout public. En effet, ne participent pas seulement celles et ceux qui paient, mais aussi, les personnes qui ne peuvent, faute de moyens, en débourser le prix. Ainsi, environ 20 % des consommateurs bénéficient chaque fois d’un repas chaud, entièrement payé par l’ensemble des convives, le but premier de la Conférence n’étant pas de faire de l’argent mais de créer une rencontre conviviale.

Comme d’habitude, l’apéritif (sans alcool) et le café seront offerts. Plus d’informations sur le menu à venir.

Celles et ceux qui ne peuvent pas payer sont les bienvenus, les personnes qui ont du mal à se déplacer seront cherchées sur demande. .

10 Grand Rue de l’Eglise Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 68 57 dussourt.francois@neuf.fr

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English :

Join us for this convivial meal open to all

L’événement Repas de la fraternité Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr