Repas de l’Après-ski Party Sewen
samedi 28 novembre 2026 · Sewen
Informations pratiques
Sewen
Repas de l’Après-ski Party
65 Grand’Rue Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28 21:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Venez vous régaler en famille ou entre amis lors du repas de l’Après-ski party. Au menu Tartiflette, dessert et café. Le tarif comprend l’entrée au bal animé par l’orchestre Challenger qui débutera dès 21h. Sur réservation par téléphone ou via HelloAsso avant le 14 novembre 2026.
Venez vous régaler en famille ou entre amis lors du repas de l’Après-ski party. Au menu Tartiflette, dessert et café. Le tarif comprend l’entrée au bal animé par l’orchestre Challenger qui débutera dès 21h. Sur réservation par téléphone avant le 14 novembre 2026. .
65 Grand’Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 46 69 51 07
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English :
Come and feast with family and friends at the Après-ski party. Menu: Tartiflette, dessert and coffee. The price includes entry to the ball with the Challenger orchestra starting at 9pm. Reservations by telephone or via HelloAsso before November 14, 2026.
L’événement Repas de l’Après-ski Party Sewen a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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