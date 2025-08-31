Repas Tout Four de l’association Fours, Croix et Fontaines de Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt dimanche 30 août 2026.

Repas Tout Four de l’association Fours, Croix et Fontaines de Ste Eulalie d’Olt

Cabanac Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’association Réhabilitation des fours, croix et fontaines de la commune de Ste Eulalie d’Olt vous invite à partager un repas cuit au feu de bois.

rendez-vous à Cabanac, plus d’infos à venir .

Cabanac Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 6 77 59 00 32

English :

The association Réhabilitation des fours, croix et fontaines of the commune of Ste Eulalie d’Olt invites you to share a meal cooked over a wood fire.

German :

Der Verein Rehabilitation der Öfen, Kreuze und Brunnen der Gemeinde Ste Eulalie d’Olt lädt Sie zu einem gemeinsamen Essen ein, das über dem Holzfeuer gekocht wird.

Italiano :

L’associazione Réhabilitation des fours, croix et fontaines (Riabilitazione dei forni, delle croci e delle fontane) di Ste Eulalie d’Olt vi invita a condividere un pasto cucinato sul fuoco a legna.

Espanol :

La asociación Réhabilitation des fours, croix et fontaines (Rehabilitación de hornos, cruces y fuentes) de Ste Eulalie d’Olt le invita a compartir una comida cocinada con fuego de leña.

L’événement Repas Tout Four de l’association Fours, Croix et Fontaines de Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)