Repas de l’écurie d’Orthez Salle des fêtes de Sainte-Suzanne Orthez

samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes de Sainte-Suzanne · Orthez

Informations pratiques

Orthez

Repas de l’écurie d’Orthez

Salle des fêtes de Sainte-Suzanne Route de Baure Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Au menu

Charcuterie / entrecôte et pâtes / fromage / tarte aux pommes / café et vin compris

Sur réservation jusqu’au 4 août. .

Salle des fêtes de Sainte-Suzanne Route de Baure Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 50 19 49

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English : Repas de l’écurie d’Orthez

L’événement Repas de l’écurie d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn