Repas de l’écurie d’Orthez Salle des fêtes de Sainte-Suzanne Orthez
samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes de Sainte-Suzanne · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Repas de l’écurie d’Orthez
Salle des fêtes de Sainte-Suzanne Route de Baure Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Au menu
Charcuterie / entrecôte et pâtes / fromage / tarte aux pommes / café et vin compris
Sur réservation jusqu’au 4 août. .
Salle des fêtes de Sainte-Suzanne Route de Baure Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 50 19 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de l’écurie d’Orthez
L’événement Repas de l’écurie d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Ciné thé Tout va super Le Pixel Orthez 3 août 2026
- L’été au Château Kriegerhrafn les guerriers du corbeau Rue Moncade Orthez 5 août 2026
- L’été au Château Scriptorium, les porteurs du savoir Rue Moncade Orthez 5 août 2026
- Visite guidée Orthez, cité médiévale Office de tourisme Orthez 5 août 2026
- Projection-Rencontre Saravah, 60 ans de musique Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez 5 août 2026