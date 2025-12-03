Repas de Noël des Seniors COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Repas de Noël des Seniors

Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 12h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 12:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

La Ville de Lambesc est heureuse d’inviter les personnes de 70 ans et plus, au traditionnel repas/spectacle de Noël.

Les inscriptions se font auprès du service Seniors du 1er septembre au 23 octobre, soit par téléphone, soit au foyer restaurant (limité à 400 personnes).



Pour rappel, concernant les couples, à partir du moment où l’un des deux a 70 ans, les deux peuvent y participer. .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95

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English :

The town of Lambesc is delighted to invite people aged 70 and over to its traditional Christmas dinner and show.

L’événement Repas de Noël des Seniors Lambesc a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme de Lambesc