Informations pratiques

Vérac

Repas des vendanges 12éme édition

58 ROUTE DES MAURINS Vérac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un repas gourmand et une soirée festive !

Nous espérons que le menu préparé par les bénévoles de notre association vous régalera. Comme chaque année, ils mettront tout leur cœur et leur savoir-faire pour vous offrir un repas généreux, convivial et plein de saveurs.

Au menu

-Apéritif

-Entrée: Jimboura, une savoureuse soupe de boudin

-Plat: Jambon à la broche, rôti lentement pour une viande fondante, accompagné de haricots blancs mijotés.

-Fromages et salade

-Dessert

-Café

Après le repas, place à la fête !

Soirée dansante

Venez danser et partager un moment de bonne humeur dans une ambiance chaleureuse et festive.

Rejoignez-nous pour le Repas des Vendanges !

Une soirée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de la convivialité. Venez célébrer les vendanges avec nous et profiter d’un moment inoubliable en famille ou entre amis. .

58 ROUTE DES MAURINS Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

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English : Repas des vendanges 12éme édition

L’événement Repas des vendanges 12éme édition Vérac a été mis à jour le 2026-08-08 par OT du Fronsadais