Repas des vendanges 12éme édition Vérac
samedi 3 octobre 2026 · Vérac
Informations pratiques
Vérac
Repas des vendanges 12éme édition
58 ROUTE DES MAURINS Vérac Gironde
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Un repas gourmand et une soirée festive !
Nous espérons que le menu préparé par les bénévoles de notre association vous régalera. Comme chaque année, ils mettront tout leur cœur et leur savoir-faire pour vous offrir un repas généreux, convivial et plein de saveurs.
Au menu
-Apéritif
-Entrée: Jimboura, une savoureuse soupe de boudin
-Plat: Jambon à la broche, rôti lentement pour une viande fondante, accompagné de haricots blancs mijotés.
-Fromages et salade
-Dessert
-Café
Après le repas, place à la fête !
Soirée dansante
Venez danser et partager un moment de bonne humeur dans une ambiance chaleureuse et festive.
Rejoignez-nous pour le Repas des Vendanges !
Une soirée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de la convivialité. Venez célébrer les vendanges avec nous et profiter d’un moment inoubliable en famille ou entre amis. .
58 ROUTE DES MAURINS Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
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English : Repas des vendanges 12éme édition
L’événement Repas des vendanges 12éme édition Vérac a été mis à jour le 2026-08-08 par OT du Fronsadais
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