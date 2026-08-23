Repas et bal paysan avec Karpatt Ferme de lancé Plessé

Informations pratiques

Plessé

Repas et bal paysan avec Karpatt

Ferme de lancé 4 lancé Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

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Ferme de lancé 4 lancé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76 bucephaleevenements@gmail.com

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English :

L’événement Repas et bal paysan avec Karpatt Plessé a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44