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AGENDA · Plessé

Repas et bal paysan avec Karpatt Ferme de lancé Plessé

samedi 12 septembre 2026 · Ferme de lancé · Plessé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Ferme de lancé
Adresse
4 lancé
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Plessé

Repas et bal paysan avec Karpatt

Ferme de lancé 4 lancé Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

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Ferme de lancé 4 lancé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76  bucephaleevenements@gmail.com

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English :

L’événement Repas et bal paysan avec Karpatt Plessé a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44

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