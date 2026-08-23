AGENDA · Plessé
Repas et bal paysan avec Karpatt Ferme de lancé Plessé
samedi 12 septembre 2026 · Ferme de lancé · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Repas et bal paysan avec Karpatt
Ferme de lancé 4 lancé Plessé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
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Ferme de lancé 4 lancé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76 bucephaleevenements@gmail.com
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English :
L’événement Repas et bal paysan avec Karpatt Plessé a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44
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