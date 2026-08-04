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AGENDA · Plessé

Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé Plessé

samedi 19 septembre 2026 · Plessé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
6 Allée de Blain
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Plessé

Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé

6 Allée de Blain Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

  .

6 Allée de Blain Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 48 18 54  charbonnet.patrick@wanadoo.fr

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English :

L’événement Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé Plessé a été mis à jour le 2026-08-04 par ADT44

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