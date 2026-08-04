AGENDA · Plessé
Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé Plessé
samedi 19 septembre 2026 · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé
6 Allée de Blain Plessé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
.
6 Allée de Blain Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 48 18 54 charbonnet.patrick@wanadoo.fr
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English :
L’événement Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé Plessé a été mis à jour le 2026-08-04 par ADT44
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