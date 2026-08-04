Informations pratiques

Plessé

Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé

6 Allée de Blain Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

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6 Allée de Blain Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 48 18 54 charbonnet.patrick@wanadoo.fr

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English :

L’événement Visite de la Chapelle Royale de Carheil-Plessé Plessé a été mis à jour le 2026-08-04 par ADT44