Repas et Cantère de l’Orphéon Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn
samedi 22 août 2026 · Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Repas et Cantère de l’Orphéon
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Comme tous les ans, l’Orphéon organise une soirée où il invite les convives à chanter toutes sortes de chants populaires béarnais, basques ou français.
19h apéritif en chansons (non compris dans le repas).
20h30 repas convivial des amis de l’Orphéon. Sur réservation directement à la Maison Pommé, 12 cours du jardin public ou maison des part-prenants le 13 août lors du marché.
A ne rater sous aucun prétexte ! .
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Repas et Cantère de l’Orphéon
L’événement Repas et Cantère de l’Orphéon Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves
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