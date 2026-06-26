Ceilhes-et-Rocozels

REPAS ET CONCERT REGGAE

Lieu dit lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Repas Concert avec Nico B and the Rising Sun à partir de 19h.

Prix participation libre mais nécessaire

Repas entre 15 et 20€

Réservation au 07 82 03 71 66

Repas Concert avec Nico B and the Rising Sun à partir de 19h.

Prix participation libre mais nécessaire

Repas entre 15 et 20€

Réservation au 07 82 03 71 66 .

Lieu dit lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 03 71 66

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English : REPAS ET CONCERT REGGAE

Dinner and Concert with Nico B and the Rising Sun starting at 7:00 p.m.

Price: Donations are welcome but required

Dinner costs between 15 and 20?

Reservations: 07 82 03 71 66

L’événement REPAS ET CONCERT REGGAE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB