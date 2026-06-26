REPAS ET CONCERT REGGAE Ceilhes-et-Rocozels
REPAS ET CONCERT REGGAE Ceilhes-et-Rocozels jeudi 16 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
REPAS ET CONCERT REGGAE
Lieu dit lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Repas Concert avec Nico B and the Rising Sun à partir de 19h.
Prix participation libre mais nécessaire
Repas entre 15 et 20€
Réservation au 07 82 03 71 66
Repas Concert avec Nico B and the Rising Sun à partir de 19h.
Prix participation libre mais nécessaire
Repas entre 15 et 20€
Réservation au 07 82 03 71 66 .
Lieu dit lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 7 82 03 71 66
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English : REPAS ET CONCERT REGGAE
Dinner and Concert with Nico B and the Rising Sun starting at 7:00 p.m.
Price: Donations are welcome but required
Dinner costs between 15 and 20?
Reservations: 07 82 03 71 66
L’événement REPAS ET CONCERT REGGAE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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